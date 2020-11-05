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В Новосибирске спиленные деревья побросали под окнами дома

5 ноября 2020, 20:31
Их не могут убрать уже месяц.

В Новосибирске месяц назад спилили деревья. Их положили около дома по улице Станционной, 44/1. О ситуации рассказал один из пользователей в соцсетях.

"Также вырыли яму, видимо проверка была труб или что-то в этом духе. Во время этих работ сломали тропинку, которую сделали летом и оставили дикую грязь по которой невозможно ходить" - жалуется сибиряк.

За месяц порядок так и не был наведен. Автор рассказал, что позвонил в ЖЭУ, но внятного ответа не получил. "Что в таком случае делать?", - задается он вопросом.

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