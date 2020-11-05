В Новосибирске спиленные деревья побросали под окнами дома

В Новосибирске месяц назад спилили деревья. Их положили около дома по улице Станционной, 44/1. О ситуации рассказал один из пользователей в соцсетях.
"Также вырыли яму, видимо проверка была труб или что-то в этом духе. Во время этих работ сломали тропинку, которую сделали летом и оставили дикую грязь по которой невозможно ходить" - жалуется сибиряк.
За месяц порядок так и не был наведен. Автор рассказал, что позвонил в ЖЭУ, но внятного ответа не получил. "Что в таком случае делать?", - задается он вопросом.