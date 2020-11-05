В Новосибирске водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

В Новосибирске 1 ноября произошла автомобильная авария на перекрёстке улиц Военной и Ипподромской. Водителем легкового автомобиля была сбита девушка.
О происшествии рассказали подписчики АСТ-54. В сообществе уточнили, что пешеход получила множественные ушибы и растяжения, травму ноги, а также, возможно, травму позвоночника.
Водитель с места происшествия скрылся. Очевидцы погнались за ним, сняли виновника на видео, но тому удалось скрыться.
В настоящее время автомобиль найден и помещён на спецстоянку. Установлен и водитель, который управлял им. Сейчас он находится в розыске.