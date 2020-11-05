atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся

5 ноября 2020, 13:33
Мужчина объявлен в розыск

В Новосибирске 1 ноября произошла автомобильная авария на перекрёстке улиц Военной и Ипподромской. Водителем легкового автомобиля была сбита девушка.

О происшествии рассказали подписчики АСТ-54. В сообществе уточнили, что пешеход получила множественные ушибы и растяжения, травму ноги, а также, возможно, травму позвоночника.

Водитель с места происшествия скрылся. Очевидцы погнались за ним, сняли виновника на видео, но тому удалось скрыться.

В настоящее время автомобиль найден и помещён на спецстоянку. Установлен и водитель, который управлял им. Сейчас он находится в розыске.

Материалы по теме
Около бывшего автовокзала Новосибирска иномарка насмерть сбила пешеходаВ Новосибирской области пьяный водитель сбил двух подростковВ Кировском районе сбили ребёнка
#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52