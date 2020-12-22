В Новосибирске пьяный 20-летний парень угнал «Волгу» и снес шлагбаум

В Волге «оказались» четверо молодых людей 2000-2004 годов рождения. По версии полиции, автомобиль угнал 20-летний молодой человек, после чего к нему подсели ещё трое несовершеннолетних. При этом угонщик не имел водительского удостоверения и находился в состоянии опьянения.