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В Новосибирске пьяный 20-летний парень угнал «Волгу» и снес шлагбаум

23 декабря 2020, 03:16
Менее чем через час он был задержан полицией.

В субботу, 19 декабря, новосибирские полицейские получили сообщение, что на улице Оловозаводской угнал автомобиль «Волга». Его водитель снес закрытый шлагбаум и скрылся.

Экипажи ДПС начали отработку близлежащих улиц, придомовых территорий, ГСК, авторазборов и стоянок. Менее чем через час недалеко от места угона был замечен и после непродолжительного преследования задержан разыскиваемый автомобиль.

В Волге «оказались» четверо молодых людей 2000-2004 годов рождения. По версии полиции, автомобиль угнал 20-летний молодой человек, после чего к нему подсели ещё трое несовершеннолетних. При этом угонщик не имел водительского удостоверения и находился в состоянии опьянения.

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