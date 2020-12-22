В Новосибирске взлетели цены на огурцы

В Новосибирской области ускорились темпы инфляции, которая составила 4,7%. Как отметили в Сибирском ГУ Банка России, быстрее всего в ноябре росли цены на продукты питания, но подорожали как услуги, так и не продовольственные товары.
Пошли на взлет цены на импортные фрукты, сахар и подсолнечное масло. Также ценник увеличился на курятину. Но самое большое подорожание показали огурцы.
Цена на эти овощи значительно выше, чем в ноябре прошлого года. Но все равно ниже, чем это традиционно наблюдалось. В ноябре огурцы стоили в среднем 87 рублей за килограмм. Это ниже, чем обычно в этом месяце – более 100 рублей.