В Новосибирске взлетели цены на огурцы

Цена на эти овощи значительно выше, чем в ноябре прошлого года. Но все равно ниже, чем это традиционно наблюдалось. В ноябре огурцы стоили в среднем 87 рублей за килограмм. Это ниже, чем обычно в этом месяце – более 100 рублей.