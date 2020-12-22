atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области пьяный рецидивист убил собутыльника в колонии-поселении

22 декабря 2020, 15:45
Следственный комитет завершил расследование дела.

В Убинском районе будут судить 29-летнего неоднократно судимого осужденного. Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в колонии-поселении ФКУ ИК-13 ГУФСИН в селе Раисино.

Вечером 6 июня заключенные сидели в комнате приема пищи и выпивали. Один собутыльник обвинил другого в краже спиртного. Между ними завязалась драка, которую пресекли сотрудники исправительного учреждения.

29-летний зек затаил обиду. Он раздобыл заточенную металлическую пластину. И ей нанес 12 ударов в голову, шею и туловище спящему обидчику. Через двое суток пострадавший умер от потери крови.

Материалы по теме
Дело об убийстве беременной жительницы Новосибирска дошло до судаНовосибирца осудили на 8 месяцев исправительных работ за публичное убийство уткиЛюбовный треугольник завершился убийством в Новосибирске
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52