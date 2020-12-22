В Новосибирской области пьяный рецидивист убил собутыльника в колонии-поселении

В Убинском районе будут судить 29-летнего неоднократно судимого осужденного. Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в колонии-поселении ФКУ ИК-13 ГУФСИН в селе Раисино.
Вечером 6 июня заключенные сидели в комнате приема пищи и выпивали. Один собутыльник обвинил другого в краже спиртного. Между ними завязалась драка, которую пресекли сотрудники исправительного учреждения.
29-летний зек затаил обиду. Он раздобыл заточенную металлическую пластину. И ей нанес 12 ударов в голову, шею и туловище спящему обидчику. Через двое суток пострадавший умер от потери крови.