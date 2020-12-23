МЧС предупредило новосибирцев о суровых морозах до -35 градусов

Во вторник, 22 декабря, в МЧС предупредили жителей Новосибирской области о наступлении суровых морозов. По данным Западно-Сибирского Гидрометеоцентра, в период с 26 по 30 декабря 2020 года ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 и ниже.
При такой температуре возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Они могут быть обусловленны нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей.
Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и детей, так как они более подвержены переохлаждению и обморожениям.