МЧС предупредило новосибирцев о суровых морозах до -35 градусов

Во вторник, 22 декабря, в МЧС предупредили жителей Новосибирской области о наступлении суровых морозов. По данным Западно-Сибирского Гидрометеоцентра, в период с 26 по 30 декабря 2020 года ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 и ниже.