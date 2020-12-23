На участницу новосибирских пикетов завели дело о нападении на полицейских

В Новосибирске история с пикетами в поддержку протестующих Хабаровска получила неожиданное продолжение. Как сообщает Тайга.инфо со ссылкой на активистку Яну Дробноход, Следственный комитет возбудил дело в отношении жительницы Новосибирска Дарьи Горбылёвой в связи с применением насилия к представителю власти. Девушку подозревают в том, что она атаковала подполковника полиции и замначальника ОВД «Центральный» Ивана Перегудова. Произошло это как раз после акции солидарности с хабаровчанами.