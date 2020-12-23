На участницу новосибирских пикетов завели дело о нападении на полицейских

В Новосибирске история с пикетами в поддержку протестующих Хабаровска получила неожиданное продолжение. Как сообщает Тайга.инфо со ссылкой на активистку Яну Дробноход, Следственный комитет возбудил дело в отношении жительницы Новосибирска Дарьи Горбылёвой в связи с применением насилия к представителю власти. Девушку подозревают в том, что она атаковала подполковника полиции и замначальника ОВД «Центральный» Ивана Перегудова. Произошло это как раз после акции солидарности с хабаровчанами.
Стычка между пикетчицей и полицейским произошла 12 декабря. В ходе нее с лица подполковника слетела защитная маска. В тот день полиция задержала семь человек. Трое из них были позднее оштрафованы за неповиновение полиции.
Обвинение Горбылевой могут предъявить 26 декабря. Она утверждает, что в первом рапорте полицейского говорилось об одном ударе кулаком во время разгона акции, а в другом уже о многочисленных побоях.
Тайга.инфо сообщает, что активисты подготовили встречное заявление в Следственный комитет. В нем они требуют возбудить дело в отношении полицейского за превышение должностных полномочий и нанесение легкого вреда здоровью.
- Нападение совершено предположительно по мотиву ненависти к потерпевшим. Он грубо преследовал и хватал руками девушку в черной куртке, расталкивая других граждан пожилых людей, которые пытались его успокоить. Нападавший не представлялся сотрудником органов МВД, — говорится тексте этого заявления.