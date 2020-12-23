Напавший на полицейских наркоман получил 13 лет колонии в Новосибирске

Одному из сотрудников МВД нападавший нанес не менее 6 ударов в шею и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке. Тем самым он причинил средней тяжести вред здоровью. После этого он повалил другого полицейского и нанес ножом не менее 6 ударов в голову и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке и не менее 4 ударов кулаками по лицу, нанеся тяжкий вред здоровью.