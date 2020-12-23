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Напавший на полицейских наркоман получил 13 лет колонии в Новосибирске

23 декабря 2020, 19:33
Он наносил сотрудникам ППС удары ножом и руками.

В Новосибирске завершился суд над наркоманом, который год назад, 30 декабря, напал на полицейских. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Все началось с полученной МВД информации о нарушении общественного порядка на улице Дачной в Заельцовском районе. На место вызова прибыли двое сотрудников полиции и обнаружили мужчину, употребляющего наркотики. В ответ на требование предъявить документы, наркоман достал туристический нож и напал на полицейских.

Одному из сотрудников МВД нападавший нанес не менее 6 ударов в шею и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке. Тем самым он причинил средней тяжести вред здоровью. После этого он повалил другого полицейского и нанес ножом не менее 6 ударов в голову и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке и не менее 4 ударов кулаками по лицу, нанеся тяжкий вред здоровью.

С учетом полученных травм полицейские все же смогли задержать преступника. Они удерживали его до прибытия подкрепления. Только после этого сотрудников ППС отвезли в больницу.

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#Новости#Происшествия
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