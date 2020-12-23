В Бердске пошел под суд напавший с ножом на пожилого водителя мужчина

Сотрудники СТО рассказали, что в 11.30 автомобиль «Mitsubishi» подъехал к зданию сервисной станции, где 60-летний водитель, находившийся за рулем со следами крови, потерял сознание. Родственники потерпевшего рассказали, что пенсионер на своём автомобиле утром уехал на дачу, а в обед должен был с нее возвращаться.