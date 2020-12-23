В Бердске пошел под суд напавший с ножом на пожилого водителя мужчина

В Бердске 22 декабря началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении гражданина А.А. Масалова, который обвиняется в нападении на пожилого дачника. Молодого человека оставили под стражей, а судебное заседание перенесли на 20 января.
Напомним, 30 сентября, в 11.40 полицейским Бердска позвонили из больницы и сообщили о мужчине, который поступил к ним в бессознательном состоянии с множественными ножевыми ранениями. Оказалось, что его доставили работники автосервиса с улицы Черемушной.
Сотрудники СТО рассказали, что в 11.30 автомобиль «Mitsubishi» подъехал к зданию сервисной станции, где 60-летний водитель, находившийся за рулем со следами крови, потерял сознание. Родственники потерпевшего рассказали, что пенсионер на своём автомобиле утром уехал на дачу, а в обед должен был с нее возвращаться.
Уже вечером 30 сентября полицейским удалось установить личность человека, которого потерпевший взял к себе в попутчики. Им оказался 24-летний, ранее судимый за кражу житель Новосибирска. Около 4-х часов утра мужчину задержали оперативники на подходе к дому в Ленинском районе Новосибирска.
По версии полиции, подозреваемый остановил автомобиль потерпевшего и попросил довезти до Бердска. Пока они ехали, возник конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся.