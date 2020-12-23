Новосибирские ученые попали под санкции США

Новосибирские ученые попали под американские санкции. Министерство торговли США вклюючило в санкционный список Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Он вошел в число более ста российских и китайских компаний, в отношении которых Соединенные Штаты решили применить такие меры.
- Наш Институт попал под санкции США впервые, и у нас пока нет понимания, почему это произошло. Скорее всего, это связано с тем, что Институт катализа активно сотрудничает с российской промышленностью, ведь каталитические технологии лежат в основе 90% производств всей химической продукции и жидких топлив, - заявил директор института, академик РАН Валерий Бухтияров.
В научной организации пока не понимают, как санкции скажутся на его деятельности. Сейчас по разработкам ученых ведутся сугубо мирные работы. В частности, в Омске возводится предприятие по производству катализаторов нефтепереработки. Одновременно запущен в эксплуатацию комплекс по переработке иловых осадков сточных вод. Такой же проект намереваются реализовать в Воронеже.