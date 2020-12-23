Новосибирские ученые попали под санкции США

- Наш Институт попал под санкции США впервые, и у нас пока нет понимания, почему это произошло. Скорее всего, это связано с тем, что Институт катализа активно сотрудничает с российской промышленностью, ведь каталитические технологии лежат в основе 90% производств всей химической продукции и жидких топлив, - заявил директор института, академик РАН Валерий Бухтияров.