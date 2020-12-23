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Причиной роста ДТП в Новосибирске стали плохие дороги

23 декабря 2020, 11:49
В ГИБДД раскритиковали городские власти.

Основной причиной ДТП в Новосибирской области являются плохие дороги, заявили в ГИБДД по региону.

С начала 2020 года зафиксировано 1988 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 252 человека и 2396 человек были тяжело ранены.

По словам начальника Госавтоинспекции региона Андрея Маерчука, пострадавших и погибших сократилось в текущем году – на 0,2% и 0,4%, соответственно. Но число аварий выросло на 6,8%.

В ГИБДД считает, что такая высокая аварийность связана с неудовлетворительными дорожными условиями, в частности в зимний период. Плохие дороги провоцируют ДТП, а также вызывают пробки.

Только в Новосибирске причиной 908 ДТП стали плохие дорожные условия. В авариях погибли 40 человек, 1051 пострадали.

Из-за несвоевременной уборки снега с дорог произошло 238 ДТП. В ГИБДД заявляют, что власти не справляются со снегопадами, нет патрульной снегоочистки, у пешеходных переходов формируются сугробы.

#Новости#Город
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