Причиной роста ДТП в Новосибирске стали плохие дороги

Основной причиной ДТП в Новосибирской области являются плохие дороги, заявили в ГИБДД по региону.
С начала 2020 года зафиксировано 1988 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 252 человека и 2396 человек были тяжело ранены.
По словам начальника Госавтоинспекции региона Андрея Маерчука, пострадавших и погибших сократилось в текущем году – на 0,2% и 0,4%, соответственно. Но число аварий выросло на 6,8%.
В ГИБДД считает, что такая высокая аварийность связана с неудовлетворительными дорожными условиями, в частности в зимний период. Плохие дороги провоцируют ДТП, а также вызывают пробки.
Только в Новосибирске причиной 908 ДТП стали плохие дорожные условия. В авариях погибли 40 человек, 1051 пострадали.
Из-за несвоевременной уборки снега с дорог произошло 238 ДТП. В ГИБДД заявляют, что власти не справляются со снегопадами, нет патрульной снегоочистки, у пешеходных переходов формируются сугробы.