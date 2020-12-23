atas.info
ГлавноеВсе новости

ЦИАН приобрел крупный портал по поиску недвижимости в Сибири N1.ru

23 декабря 2020, 17:08
Это позволит сервису значительно увеличить охват своих пользователей.

Популярный российский онлайн-сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН приобрел крупнейший в Сибири сайт аналогичной направленности N1.ru, который предоставляет услуги по подбору недвижимости и на Урале. Соглашение было подписано с Hearst Shkulev Digital Regional Network.

Покупка N1 серьезно укрепит положение ЦИАН в российских регионах и выведет его на первое место по количеству посетителей в Свердловской и Новосибирской областях. Ведь ежемесячно на этот сайт заходят до 2 миллионов уникумов, а количество размещенных объявлений превышает четверть миллиона.

Материалы по теме
В Новосибирске прошли пикеты против ареста директора агентства недвижимостиВ Новосибирске директору ООО «Капитал Недвижимость» дали 9 летАжиотажный спрос регистрируется на рынке недвижимости Новосибирска
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52