ЦИАН приобрел крупный портал по поиску недвижимости в Сибири N1.ru

Покупка N1 серьезно укрепит положение ЦИАН в российских регионах и выведет его на первое место по количеству посетителей в Свердловской и Новосибирской областях. Ведь ежемесячно на этот сайт заходят до 2 миллионов уникумов, а количество размещенных объявлений превышает четверть миллиона.