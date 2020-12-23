ЦИАН приобрел крупный портал по поиску недвижимости в Сибири N1.ru

Популярный российский онлайн-сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН приобрел крупнейший в Сибири сайт аналогичной направленности N1.ru, который предоставляет услуги по подбору недвижимости и на Урале. Соглашение было подписано с Hearst Shkulev Digital Regional Network.
Покупка N1 серьезно укрепит положение ЦИАН в российских регионах и выведет его на первое место по количеству посетителей в Свердловской и Новосибирской областях. Ведь ежемесячно на этот сайт заходят до 2 миллионов уникумов, а количество размещенных объявлений превышает четверть миллиона.