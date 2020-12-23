В Новосибирске на перехватывающей парковке на площади Маркса появятся платные места

В Новосибирске часть бесплатной многоуровневой парковки на площади Маркса перестанет быть безвозмездной. С водителей станут брать деньги, сообщает НГС со ссылкой на директора ТК «Гранит» Евгения Якуба.
- Всё бесплатное тоже требует денег для обслуживания. Собственникам надоело вытаскивать деньги из своих карманов, они решили зарабатывать хотя бы немного, для обслуживания парковки. Платным будет только второй этаж, остальные бесплатные, - заявил Якуба.
Люди сами станут решать, пользоваться платным или бесплатным участком. Без денег можно будет парковаться выше этажами, что, возможно, менее удобно.
Дата начала работы платной парковки пока не определена. Для этого необходимо завершить технические работы. Это произойдет в самом конце декабря или в начале января.
В дневное время один час парковки обойдется в 50 рублей. Ночью - 200 рублей за час.