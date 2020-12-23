atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске на перехватывающей парковке на площади Маркса появятся платные места

23 декабря 2020, 18:52
Много лет плата за пользование стоянкой не взималась

В Новосибирске часть бесплатной многоуровневой парковки на площади Маркса перестанет быть безвозмездной. С водителей станут брать деньги, сообщает НГС со ссылкой на директора ТК «Гранит» Евгения Якуба.

- Всё бесплатное тоже требует денег для обслуживания. Собственникам надоело вытаскивать деньги из своих карманов, они решили зарабатывать хотя бы немного, для обслуживания парковки. Платным будет только второй этаж, остальные бесплатные, - заявил Якуба.

Люди сами станут решать, пользоваться платным или бесплатным участком. Без денег можно будет парковаться выше этажами, что, возможно, менее удобно.

Дата начала работы платной парковки пока не определена. Для этого необходимо завершить технические работы. Это произойдет в самом конце декабря или в начале января.

В дневное время один час парковки обойдется в 50 рублей. Ночью - 200 рублей за час.

Материалы по теме
Новосибирцы стали реже пользоваться платными парковками в падемиюВ Новосибирске Ниссан вылетел на парковку: разбито шесть машинУ новосибирского зоопарка платную парковку признали незаконной
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52