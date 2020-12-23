В Новосибирске на перехватывающей парковке на площади Маркса появятся платные места

- Всё бесплатное тоже требует денег для обслуживания. Собственникам надоело вытаскивать деньги из своих карманов, они решили зарабатывать хотя бы немного, для обслуживания парковки. Платным будет только второй этаж, остальные бесплатные, - заявил Якуба.