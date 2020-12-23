В Новосибирске в ДТП пострадала шестилетняя девочка

В среду, 23 декабря, в Первомайском районе Новосибирска в аварии пострадал ребёнок. О вечернем происшествии на улице Первомайской сообщили подписчики АСТ-54.
Возле дома №106 столкнулись Nissan X-Trail под управлением водителя 1984 года рождения и Hyundai ix35, за рулём которого находился водитель 1969 года рождения. В аварии пострадала девочка 2014 года рождения, находившаяся в салоне Ниссана. Её с предварительным диагнозом «ушибы мягкой части головы и височной области», доставили в больницу, рассказали в ГИБДД.
Госавтоинспекция напомнила, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.