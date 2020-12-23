В Новосибирске в ДТП пострадала шестилетняя девочка

Возле дома №106 столкнулись Nissan X-Trail под управлением водителя 1984 года рождения и Hyundai ix35, за рулём которого находился водитель 1969 года рождения. В аварии пострадала девочка 2014 года рождения, находившаяся в салоне Ниссана. Её с предварительным диагнозом «ушибы мягкой части головы и височной области», доставили в больницу, рассказали в ГИБДД.