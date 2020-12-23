В общественном транспорте Новосибирска произошла давка пассажиров

Сегодня, 23 декабря, на дорогах Новосибирска произошел транспортный коллапс. Портал Atas.info уже сообщал, что пробки достигли 10 баллов. Сказалось это и на работе общественного транспорта.
Социальные сети заполнили жалобы на давку в метро и автобусах. На станциях и остановках застряли толпы людей, которым приходилось пропускать транспорт из-за большого количества пассажиров.
Не выручал и трамвай тех, кто решил пересесть в него из автобуса. Многие автомобилисты передвигались по трамвайным путям, препятствуя движению вагонов.