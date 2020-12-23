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Жителя Новосибирской области судят за убийство коллеги на трассе

23 декабря 2020, 14:50
Орудие убийства не найдено.

36-летнего жителя Искитимского района будут судить за убийство коллеги и кражу его имущества.

Следствие установило, что 10 января 2020 года обвиняемый вместе с коллегой отправились из Искитима в село Владимировка, но по дороге поссорились. Потерпевший попросил остановить автомобиль на 40-м км дороги «Легостаево-Чемское». Когда мужчина пошел к обочине, водитель достал оружие и выстрелил ему в спину, а затем в голову.

Следствие не нашло орудие убийство. Известно, что обвиняемый стрелял из огнестрельного гладкоствольного оружия 12 калибра.

После обвиняемый обокрал квартиру убитого на сумму 20,5 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство» и «Кража». Мужчина не сознался в преступлениях.

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#Новости#Криминал
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