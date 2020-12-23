Жителя Новосибирской области судят за убийство коллеги на трассе

Следствие установило, что 10 января 2020 года обвиняемый вместе с коллегой отправились из Искитима в село Владимировка, но по дороге поссорились. Потерпевший попросил остановить автомобиль на 40-м км дороги «Легостаево-Чемское». Когда мужчина пошел к обочине, водитель достал оружие и выстрелил ему в спину, а затем в голову.