Автомобилисты обсудили уборку снега на дорогах Бердска

Участники группы АвтоБердск ВКонтакте задались вопросом, видел ли кто-то на улицах Бердска снегоуборочную технику? Оказались ли бердские коммунальщики готовыми к зиме? На такие вопросы к пользователям паблика обратился администратор группы.
Мнения пользователей разделились. Одни говорят, что дороги чистят, и чистят нормально. В качестве примеров приводят почищенные Красную Сибирь и Новый поселок.
Другие считают, что дороги Бердска не готовы к нормальной езде. В качестве примера приводится Поповка, где дороги совсем не чищены.
В целом, пользователи сошлись на том, что дороги чистят, но не успевают за сильным снегопадом. И в любом случае сейчас лучше, чем было раньше.
Согласно нормативам, снег с улиц должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента окончания снегопада. А если снег шел больше трех часов - то с момента достижения снежного покрова высоты 2,0-2,5 см.