Конфликт новосибирца с охранниками Леруа Мерлен попал на видео

Сообщество ВК "Инцидент Новосибирск" публикует видео конфликта покупателя с охранниками в магазине Леруа Мерлен. ЧП произошло днем 21 декабря по адресу Фабричный переулок, 11.
Как сообщает автор видео, он купил товар на кассе самообслуживания и на выходе был остановлен охраной. Они потребовали показать им чек. Такое требование показалось мужчине незаконным и он отказался.
Далее к конфликтующим подошел еще один покупатель, который заявил, что видел, как автор видео вынес товар не оплатив. То есть оклеветал человека.
Прибывший наряд полиции убедился в наличии чека. Теперь автор разыскивает земляка, чтобы тот ответил за клевету. Телефон активиста 8-953-777-45-46.