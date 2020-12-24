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Конфликт новосибирца с охранниками Леруа Мерлен попал на видео

24 декабря 2020, 14:55
Они потребовали показать им чек.

Сообщество ВК "Инцидент Новосибирск" публикует видео конфликта покупателя с охранниками в магазине Леруа Мерлен. ЧП произошло днем 21 декабря по адресу Фабричный переулок, 11.

Как сообщает автор видео, он купил товар на кассе самообслуживания и на выходе был остановлен охраной. Они потребовали показать им чек. Такое требование показалось мужчине незаконным и он отказался.

Далее к конфликтующим подошел еще один покупатель, который заявил, что видел, как автор видео вынес товар не оплатив. То есть оклеветал человека.

Прибывший наряд полиции убедился в наличии чека. Теперь автор разыскивает земляка, чтобы тот ответил за клевету. Телефон активиста 8-953-777-45-46.

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