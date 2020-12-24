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На Обском водохранилище потерялся рыбак на мотобуксировщике

24 декабря 2020, 15:19
Мужчина заблудился во время сильного снегопада.

Под Новосибирском спасатели искали мужчину на Обском водохранилище. ЧП случилось 23 декабря днем, во время сильного снегопада.

Мужчина сам позвонил на телефон спасателей МАСС и объяснил, что он рыбак. Он выехал на акваторию Обского водохранилища на мотобуксировщике, но заблудился и не может сориентироваться на местности. Мужчина попросил помочь ему добраться до берега.

Спасатели МАСС выехали на снегоходе. К тому времени стемнело, видимость не превышала 50 метров. Все это время спасатели были на связи с мужчиной по телефону.

На поиски рыбака ушло около часа. В итоге 65-летний новосибирец был обнаружен и спасен, в медпомощи он не нуждался. Его проводили до берега.

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