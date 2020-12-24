На Обском водохранилище потерялся рыбак на мотобуксировщике

Мужчина сам позвонил на телефон спасателей МАСС и объяснил, что он рыбак. Он выехал на акваторию Обского водохранилища на мотобуксировщике, но заблудился и не может сориентироваться на местности. Мужчина попросил помочь ему добраться до берега.