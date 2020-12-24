Пробки в 8 баллов зафиксированы в Новосибирске утром 24 декабря

На левом и правом берегу Оби зафиксировано более восьми заторов, причиной которых стали дорожно-транспортные происшествия. Так, пробки отмечены на ул. Кропоткина, Большевистской, Кирова, Бориса Богаткова, Выборной. На левом берегу затруднено движение по ул. Титова, Большой, Станиславского, Троллейной, Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, площади Труда, проезде Энергетиков. Не проехать по ул. Шоссейной 1-ой.