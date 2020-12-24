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Пробки в 8 баллов зафиксированы в Новосибирске утром 24 декабря

24 декабря 2020, 09:00
Горожане сообщают о многочисленных ДТП.

Загруженность дорог в Новосибирске утром 24 декабря сервис «2Гис» оценил 8 баллов. И все из-за многочисленных ДТП.

На левом и правом берегу Оби зафиксировано более восьми заторов, причиной которых стали дорожно-транспортные происшествия. Так, пробки отмечены на ул. Кропоткина, Большевистской, Кирова, Бориса Богаткова, Выборной. На левом берегу затруднено движение по ул. Титова, Большой, Станиславского, Троллейной, Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, площади Труда, проезде Энергетиков. Не проехать по ул. Шоссейной 1-ой.

Вечером в среду, 23 декабря, пробки оценивались в 10 баллов из 10.

#Новости#Город
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