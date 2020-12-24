В Ленинском районе Новосибирска пожар охватил несколько зданий

Сегодня, 24 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар. Он охватил сразу несколько зданий.
По словам подписчиков АСТ-54, горят производственное здание на улице Гризодубовой, 80, две бани, выстроенные рядом и несколько хозяйственных построек. На место происшествия прибыли минимум четыре пожарных машины.
Огонь пытаются потушить уже продолжительное время. Задача сотрудников МЧС не допустить его дальнейшего распространения.
На месте организован экстренный штаб. По предварительной информации, пострадавших нет.