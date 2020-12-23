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В Железнодорожном районе Новосибирска при пожаре спасли женщину

24 декабря 2020, 03:51
Сотрудников МЧС вызвали на улицу Сибирскую

В среду, 23 декабря, в 20:14 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Сотрудников МЧС вызвали на улицу Сибирскую, где заметили возгорание в жилом доме.

В результате пожара в комнате огнем повреждены домашние вещи, мебель, бытовая техника. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 12 человек. Из квартиры при помощи спасательных устройств спасена женщина.

На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы. С пожаром удалось справиться к 21:00.

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#Новости#Происшествия
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