В Железнодорожном районе Новосибирска при пожаре спасли женщину

В среду, 23 декабря, в 20:14 в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар. Сотрудников МЧС вызвали на улицу Сибирскую, где заметили возгорание в жилом доме.
В результате пожара в комнате огнем повреждены домашние вещи, мебель, бытовая техника. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 12 человек. Из квартиры при помощи спасательных устройств спасена женщина.
На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы. С пожаром удалось справиться к 21:00.