В Новосибирске у ТЭЦ-5 планируют проложить трассы для автомобилей и мотоциклов

Как рассказал Анатолий Локоть, город сдавал участок застройщику, чтобы здесь появилась гоночная трасса для развития технических видов спорта. Но проект не задался по разным причинам, прежде всего - финансовым. Поэтому мэрия забрала землю в муниципальную собственность.