atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске у ТЭЦ-5 планируют проложить трассы для автомобилей и мотоциклов

24 декабря 2020, 16:15
Здесь займутся экстремальными видами спорта.

В Новосибирске мэрия решила передать землю рядом с ТЭЦ-5 для занятий техническими и экстремальными видами спорта. Чтобы досконально изучить данный вопрос, создана рабочая группа.

Как рассказал Анатолий Локоть, город сдавал участок застройщику, чтобы здесь появилась гоночная трасса для развития технических видов спорта. Но проект не задался по разным причинам, прежде всего - финансовым. Поэтому мэрия забрала землю в муниципальную собственность.

Площадь участка на улице Выборной составляет 118 га. Здесь планируется создать трассы для автомобильного, мотоциклетного и велосипедного спорта.

Материалы по теме
Новые люди взялись за физкультуру и спортК ЧМ-2023 в Новосибирске построят еще один Ледовый дворец спортаХабаровский край станет центром подготовки сборных команд по водным видам спорта
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52