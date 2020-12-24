В Новосибирске у ТЭЦ-5 планируют проложить трассы для автомобилей и мотоциклов

В Новосибирске мэрия решила передать землю рядом с ТЭЦ-5 для занятий техническими и экстремальными видами спорта. Чтобы досконально изучить данный вопрос, создана рабочая группа.
Как рассказал Анатолий Локоть, город сдавал участок застройщику, чтобы здесь появилась гоночная трасса для развития технических видов спорта. Но проект не задался по разным причинам, прежде всего - финансовым. Поэтому мэрия забрала землю в муниципальную собственность.
Площадь участка на улице Выборной составляет 118 га. Здесь планируется создать трассы для автомобильного, мотоциклетного и велосипедного спорта.