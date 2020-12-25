165 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

За сутки оперштаб зарегистрировал 217 вылечившихся и девять смертей от Covid-19. Среди умерших мужчины в возрасте 68 лет, 74 года, 75 лет, 78 лет, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 64 года и 75 лет.