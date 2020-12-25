165 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

165 новых зараженных коронавирусом выявил в пятницу, 25 декабря, оперштаб Новосибирской области.
Число инфицированных достигло 26 955 человек, 22 900 из них вылечились, 918 умерли.
За сутки оперштаб зарегистрировал 217 вылечившихся и девять смертей от Covid-19. Среди умерших мужчины в возрасте 68 лет, 74 года, 75 лет, 78 лет, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 64 года и 75 лет.
Еще 174 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 50 подключены к ИВЛ.
В инфекционных больницах лежат 3 488 пациент как с коронавирусом, так и со схожими симптомами. В их числе 2 250 новосибирцев и 1 238 сельчан.
Под медицинским наблюдением находятся уже 7 559 местных жителей. Лаборатории провели более миллиона тестов на коронавирус.
3 318 жалоб на ОРВИ поступило в больницы области, 29 человек госпитализировано.