atas.info
ГлавноеВсе новости

165 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

25 декабря 2020, 13:11
Более 3 тысяч заболели ОРВИ за сутки.

165 новых зараженных коронавирусом выявил в пятницу, 25 декабря, оперштаб Новосибирской области.

Число инфицированных достигло 26 955 человек, 22 900 из них вылечились, 918 умерли.

За сутки оперштаб зарегистрировал 217 вылечившихся и девять смертей от Covid-19. Среди умерших мужчины в возрасте 68 лет, 74 года, 75 лет, 78 лет, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 64 года и 75 лет.

Еще 174 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 50 подключены к ИВЛ.

В инфекционных больницах лежат 3 488 пациент как с коронавирусом, так и со схожими симптомами. В их числе 2 250 новосибирцев и 1 238 сельчан.

Под медицинским наблюдением находятся уже 7 559 местных жителей. Лаборатории провели более миллиона тестов на коронавирус.

3 318 жалоб на ОРВИ поступило в больницы области, 29 человек госпитализировано.

Материалы по теме
Власти Новосибирска запретили праздновать Крещение из-за коронавирусаВ Новосибирской области уже 1280 человек поставили прививки от коронавирусаЗа сутки в Новосибирской области опять 7 человек умерли от коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52