Беременная женщина скончалась после ДТП с грузовиком под Новосибирском

ГИБДД установлено, что 24 декабря утром на трассе Р-254 26-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигалась со стороны Оби в направлении Новосибирска. Столкновение с грузовиком Volvo, который ехал по полосе встречного движения, произошло на 1449-м, после машина врезалась в ГАЗ. Последний автомобиль двигался в попутном направлении и после ДТП съехал в кювет.