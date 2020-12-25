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Беременная женщина скончалась после ДТП с грузовиком под Новосибирском

25 декабря 2020, 08:16
ГИБДД проводит проверку.

Беременная женщина умерла в больнице после тройного ДТП на трассе в Новосибирской области.

ГИБДД установлено, что 24 декабря утром на трассе Р-254 26-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигалась со стороны Оби в направлении Новосибирска. Столкновение с грузовиком Volvo, который ехал по полосе встречного движения, произошло на 1449-м, после машина врезалась в ГАЗ. Последний автомобиль двигался в попутном направлении и после ДТП съехал в кювет.

Девушку увезли в больницу без сознания, где она скончалась. От ее сестры стало известно, что она была на 19-й неделе беременности.

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#Новости#Происшествия
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