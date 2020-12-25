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В Новосибирске мошенники пытаются заработать на ограничительных мерах

25 декабря 2020, 09:58
Прокуратура просит не доверять мошенникам.

В Новосибирске мошенники выдают себя за сотрудников прокуратуры и пугают проверками.

Прокуратура Новосибирской области предупреждает местных жителей о росте числа мошенников, которые использует ограничения в период пандемии, чтобы заработать.

Неизвестные звонят организациям и предлагают свое «лояльное отношение» в случае проверки соблюдения карантинных мер. За это они просят вознаграждение – перевод денег на счет или телефон.

Региональная прокуратура напоминает, что сотрудник ведомства не берет оплаты за свои услуги. В случае звонка от мошенника необходимо позвонить дежурному прокурору по тел.: 210-28-15.

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