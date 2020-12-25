В Новосибирске на 100 тыс. оштрафовали автобусное предприятие за пассажиров без масок

В ходе проверки 15 октября водитель автобуса, следующий по муниципальному автобусному маршруту № 30, попался на перевозке пассажиров в салоне транспортного средства без гигиенических масок. Это показало, что «Диамант-1» не принял все зависящие от него меры по соблюдению правил поведения при введении масочного режима.