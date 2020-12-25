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В Новосибирске на 100 тыс. оштрафовали автобусное предприятие за пассажиров без масок

25 декабря 2020, 11:49
Водитель попался на том, что перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел дело об административном правонарушении по популярной в 2020 году статье 20.6.1 КоАП в отношении перевозчика ООО «Диамант-1». Было установлено, что предприятие не не приняло меры по соблюдению гражданами требований законодательства в связи с введением режима повышенной готовности.

В ходе проверки 15 октября водитель автобуса, следующий по муниципальному автобусному маршруту № 30, попался на перевозке пассажиров в салоне транспортного средства без гигиенических масок. Это показало, что «Диамант-1» не принял все зависящие от него меры по соблюдению правил поведения при введении масочного режима.

Постановлением суда от 30 ноября предприятие признано виновным. Ему назначен штраф в размере 100 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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