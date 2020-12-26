Автобусы из Новосибирска в Томск отменили из-за морозов

Сегодня, 25 декабря, стало известно, что из-за суровых морозов отменены автобусы между Новосибирском и Томском. Информация размещена на сайте новосибирского автовокзала.
Пока речь идет только о выходных, 26 и 27 декабря. Если не потеплеет, то автобусы могут отменить и в будние, поскольку любая поломка на трассе чревата несчастными случаями.
Отменены рейсы 26 декабря от автостанции «Толмачево» в Томск на 3:05, 13:10, 19:05, 20:30, 22:50 и на 27 декабря на 3:05. Уже сейчас в Новосибирске температура опустилась ниже -30 градусов.
На выходных ожидается дальнейшее похолодание. Ночью температура может снизиться до -43 градусов. В Томске также стоят лютые морозы - по области наблюдается от 31 до 35 градусов ниже нуля.