Кассирша удерживала грабителя до приезда полицейских

История произошла в Махачкале. Вооруженный грабитель ворвался в офис микрофинансовой организации и потребовал у кассирши отдать ему всю наличность. Кассирша повела себя на удивление невозмутимо: она спокойно разговаривала с грабителем и незаметно нажала тревожную кнопку, сообщает «Кавказ Пост».