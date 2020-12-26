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Кассирша удерживала грабителя до приезда полицейских

26 декабря 2020, 23:46
Она невозмутимо беседовала с угрожавшим ей пистолетом мужчиной.

Пользователей социальных сетей восхитила смелая кассирша, которая продолжительное время невозмутимо разговаривала с угрожавшим ей пистолетом грабителем. Это времени хватило, чтобы приехала полиция.

История произошла в Махачкале. Вооруженный грабитель ворвался в офис микрофинансовой организации и потребовал у кассирши отдать ему всю наличность. Кассирша повела себя на удивление невозмутимо: она спокойно разговаривала с грабителем и незаметно нажала тревожную кнопку, сообщает «Кавказ Пост».

Девушка неспешно возилась с кассой, и когда подъехали полицейские, грабитель сбежал. Вскоре он был пойман.

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#Новости#Политика
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