Кассирша удерживала грабителя до приезда полицейских

Пользователей социальных сетей восхитила смелая кассирша, которая продолжительное время невозмутимо разговаривала с угрожавшим ей пистолетом грабителем. Это времени хватило, чтобы приехала полиция.
История произошла в Махачкале. Вооруженный грабитель ворвался в офис микрофинансовой организации и потребовал у кассирши отдать ему всю наличность. Кассирша повела себя на удивление невозмутимо: она спокойно разговаривала с грабителем и незаметно нажала тревожную кнопку, сообщает «Кавказ Пост».
Девушка неспешно возилась с кассой, и когда подъехали полицейские, грабитель сбежал. Вскоре он был пойман.