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Новосибирские Снегурочки и Деды Морозы искупались в сильный мороз

26 декабря 2020, 20:51
Моржей из столицы Сибири не остановил лютый холод

Новосибирские «моржи» устроили забег по городу в новогодних колпаках и шортах. Их не остановил лютый мороз с температурой ниже -30 градусов.

Забег прошел от площади Лыщинского до площади Маркса. Его участники были в колпаках и красных шортах.

Затем любители экстрима искупались на Юго-Западном котловане по адресу ул. Связистов, 131. Рядом с прорубью установили мобильную баню.

Организаторы мероприятия заодно отметили наступающий Новый год. Поэтому они призвали приходить в костюмах и нести с собой угощения.

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