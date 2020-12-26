Новосибирские Снегурочки и Деды Морозы искупались в сильный мороз

Новосибирские «моржи» устроили забег по городу в новогодних колпаках и шортах. Их не остановил лютый мороз с температурой ниже -30 градусов.
Забег прошел от площади Лыщинского до площади Маркса. Его участники были в колпаках и красных шортах.
Затем любители экстрима искупались на Юго-Западном котловане по адресу ул. Связистов, 131. Рядом с прорубью установили мобильную баню.
Организаторы мероприятия заодно отметили наступающий Новый год. Поэтому они призвали приходить в костюмах и нести с собой угощения.