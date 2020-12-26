Протестующие новосибирцы в 30-градусный мороз позвали Навального

Эта история началась с того, что мэрия отдала под застройку территорию бывшей шоколадной фабрики. Местные жители считают, что земля для этого не подходит - места очень мало, парковок нет, высотка закроет солнечный свет для соседних домов. Кроме того, сами панельки, стоящие рядом, по утверждению местных жителей, начали разрушаться от строительства - в подъездах на стенах появились трещины, начали отходить козырьки над входными группами, и эти разрушения собственники квартир связывают со стройкой на улице Красноярская.