Протестующие новосибирцы в 30-градусный мороз позвали Навального

Сегодня, 26 декабря, в Новосибирске прошли очередные одиночные пикеты против строительства ЖК «Енисей». Людей не остановили даже суровые морозы в -30 градусов и ниже. На этот раз протестующие обратились даже к одиозному оппозиционеру Алексею Навальному, позвав его на помощь, сообщает Сибкрай.
Сегодняшняя акция - уже седьмая по счету. Люди все так же выходят сказать нет возведению «свечки» на месте бывшей шоколадной фабрики. Они стали цепью от угла улицы Орджоникидзе до улицы Максима Горького.
- Нас не остановит ни чиновничий беспредел, ни вранье мэра, ни мороз. В отстаивании своих законных прав на достойные условия жизни, мы готовы идти до победы – то есть до запрета стройки! – заявил один из пикетчиков Евгений Белокриницкий. Активист надеется на суд по иску прокуратуры к ЖК «Енисей», который начнется в январе.
Эта история началась с того, что мэрия отдала под застройку территорию бывшей шоколадной фабрики. Местные жители считают, что земля для этого не подходит - места очень мало, парковок нет, высотка закроет солнечный свет для соседних домов. Кроме того, сами панельки, стоящие рядом, по утверждению местных жителей, начали разрушаться от строительства - в подъездах на стенах появились трещины, начали отходить козырьки над входными группами, и эти разрушения собственники квартир связывают со стройкой на улице Красноярская.