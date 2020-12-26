Новосибирский министр Константин Хальзов раскрыл секрет здоровья

- Поэтому общего рецепта сохранения здоровья нет. Однако диспансеризация, профосмотры — это самая важная профилактика возможных заболеваний, которые в будущем могут привести к осложнениям. Чем раньше их выявить, тем лучше, — заявил Константин Хальзов.