Новосибирский министр Константин Хальзов раскрыл секрет здоровья

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провел встречу в пресс-центре Сиб.фм. На ней он рассказал, что необходимо делать, чтобы сохранить здоровье. По его словам, единого рецепта нет, но лучше все-таки постоянно наблюдаться у врачей.
Министр честно признал, что существуют примеры, когда человек вел совершенно нездоровый образ жизни, пил, курил, а прожил до ста лет. И, наоборот - не имел вредных привычек и заболел.
- Поэтому общего рецепта сохранения здоровья нет. Однако диспансеризация, профосмотры — это самая важная профилактика возможных заболеваний, которые в будущем могут привести к осложнениям. Чем раньше их выявить, тем лучше, — заявил Константин Хальзов.
Министр добавил, что усердствовать с медосмотрами тоже не надо. Проходить диагностику нужно только по показаниям врачей.