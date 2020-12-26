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Новосибирский министр Константин Хальзов раскрыл секрет здоровья

26 декабря 2020, 23:12
Необходимо вовремя проходить диспенсеризацию.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провел встречу в пресс-центре Сиб.фм. На ней он рассказал, что необходимо делать, чтобы сохранить здоровье. По его словам, единого рецепта нет, но лучше все-таки постоянно наблюдаться у врачей.

Министр честно признал, что существуют примеры, когда человек вел совершенно нездоровый образ жизни, пил, курил, а прожил до ста лет. И, наоборот - не имел вредных привычек и заболел.

- Поэтому общего рецепта сохранения здоровья нет. Однако диспансеризация, профосмотры — это самая важная профилактика возможных заболеваний, которые в будущем могут привести к осложнениям. Чем раньше их выявить, тем лучше, — заявил Константин Хальзов.

Министр добавил, что усердствовать с медосмотрами тоже не надо. Проходить диагностику нужно только по показаниям врачей.

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#Новости#Политика
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