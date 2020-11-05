Министр здравоохранения Хальзов рассказал депутатам о борьбе с коронавирусом

5 ноября на правительственном часе в Заксобрании НСО выступил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Он рассказал депутатам о ситуации в Новосибирской области с пандемией коронавируса.
Чиновник в очередной раз рассказал о колоссальной нагрузке, выпавшей на учреждения здравоохранения и об огромном количестве вызовов скорой помощи. Теперь операторам экстренной службы помогают студенты-медики.
Льготники обеспечиваются необходимыми лекарствами. В регионе развернуто 5546 коек для приема коронавирусных больных. Около полутора тысяч врачей заболели ковидом. Тем не менее, вопросы у депутатов к Хальзову были.
«У нас есть информация о том, что, в частности, в Дзержинском районе отмечаются проявления «теневого рынка» - люди приходят в больницу и платят деньги для того, чтобы «подвинулась» очередь», - заявил депутат Роман Яковлев. Он же порекомендовал министру развивать институт психологической помощи, так как многие с трудом переживают скоропостижный уход из жизни родных и близких.