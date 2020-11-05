Министр здравоохранения Хальзов рассказал депутатам о борьбе с коронавирусом

«У нас есть информация о том, что, в частности, в Дзержинском районе отмечаются проявления «теневого рынка» - люди приходят в больницу и платят деньги для того, чтобы «подвинулась» очередь», - заявил депутат Роман Яковлев. Он же порекомендовал министру развивать институт психологической помощи, так как многие с трудом переживают скоропостижный уход из жизни родных и близких.