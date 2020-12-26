Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на новосибирской трассе

Как рассказали в ГУ МВД России, 26 декабря около 8 часов утра на автодороге Р-256 в аварию попали автобус ПАЗ под управлением 55-летнего водителя и грузовик DAF, за рулем которого находился 32-летний мужчина. ДТП произошло на 108-м километре трассы. Автобус следовал по маршруту «село Ярки-село Майское», а грузовой автомобиль - в сторону Барнаула.