Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на новосибирской трассе

После столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе в Новосибирской области один человек скончался и семеро пострадали.
Как рассказали в ГУ МВД России, 26 декабря около 8 часов утра на автодороге Р-256 в аварию попали автобус ПАЗ под управлением 55-летнего водителя и грузовик DAF, за рулем которого находился 32-летний мужчина. ДТП произошло на 108-м километре трассы. Автобус следовал по маршруту «село Ярки-село Майское», а грузовой автомобиль - в сторону Барнаула.
Водитель автобуса не выжил, в больницу доставили шесть пассажиров и водителя грузовика. Но число пострадавших может вырасти. Пассажиры после случившегося ловили попутки, ведь на улице мороз -43. Остальных пересадили на другой автобус.
На месте ДТП находятся следователи, спасатели и сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение.