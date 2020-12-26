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Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на новосибирской трассе

26 декабря 2020, 11:46
Число пострадавших уточняется.

После столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе в Новосибирской области один человек скончался и семеро пострадали.

Как рассказали в ГУ МВД России, 26 декабря около 8 часов утра на автодороге Р-256 в аварию попали автобус ПАЗ под управлением 55-летнего водителя и грузовик DAF, за рулем которого находился 32-летний мужчина. ДТП произошло на 108-м километре трассы. Автобус следовал по маршруту «село Ярки-село Майское», а грузовой автомобиль - в сторону Барнаула.

Водитель автобуса не выжил, в больницу доставили шесть пассажиров и водителя грузовика. Но число пострадавших может вырасти. Пассажиры после случившегося ловили попутки, ведь на улице мороз -43. Остальных пересадили на другой автобус.

На месте ДТП находятся следователи, спасатели и сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение.

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#Новости#Происшествия
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