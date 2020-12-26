В Новосибирск пришли аномальные морозы

Сегодня, 26 декабря, в Новосибирск пришли суровые морозы. Аномально холодно было уже утром, когда термометры показывали -38 градусов.
По области температура варьировалась -34 до -42 градусов по Цельсию. В среднем показатель мороза составил -38 градусов, но ощущались они как все -49.
Влажность составила 72%. Западный ветер подул со скоростью 3 м/с. Осадков в городе нет и вероятность снегопада очень мала.
Лютый мороз доставил массу дискомфорта новосибирцам. По сообщениям в социальных сетях, на улице от холода тяжело дышать.