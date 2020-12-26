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В Новосибирск пришли аномальные морозы

26 декабря 2020, 18:51
На улице от холода трудно дышать

Сегодня, 26 декабря, в Новосибирск пришли суровые морозы. Аномально холодно было уже утром, когда термометры показывали -38 градусов.

По области температура варьировалась -34 до -42 градусов по Цельсию. В среднем показатель мороза составил -38 градусов, но ощущались они как все -49.

Влажность составила 72%. Западный ветер подул со скоростью 3 м/с. Осадков в городе нет и вероятность снегопада очень мала.

Лютый мороз доставил массу дискомфорта новосибирцам. По сообщениям в социальных сетях, на улице от холода тяжело дышать.

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