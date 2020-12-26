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В Новосибирске в праздничные дни вырастет цена на поездку в такси

26 декабря 2020, 22:26
Из-за высокого спроса алгоритм систем заказов сам повысит стоимость

Жителям Новосибирска и области стоит приготовиться к повышенным ценам на поездки в такси в дни новогодних праздников. Программный алгоритм таких сервисов как Яндекс Go, Get taxi, City Mobile и других устроен так, что стоимость повышается в зависимости от спроса.

В агрегаторах цену увеличивать не планировали. За них это сделает автоматика. Новосибирцы уже столкнулись с тем, что на этой неделе в пиковое время из-за повышенного спроса цены на такси взлетели.

В предстоящие выходные также ожидается повышенный спрос на услуги такси. На стоимости поездок может сказаться и погода, поскольку они зависят от загруженности дорог пробками, а в снегопад Новосибирск сковывают автомобильные заторы.

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