В Новосибирске в праздничные дни вырастет цена на поездку в такси

Жителям Новосибирска и области стоит приготовиться к повышенным ценам на поездки в такси в дни новогодних праздников. Программный алгоритм таких сервисов как Яндекс Go, Get taxi, City Mobile и других устроен так, что стоимость повышается в зависимости от спроса.
В агрегаторах цену увеличивать не планировали. За них это сделает автоматика. Новосибирцы уже столкнулись с тем, что на этой неделе в пиковое время из-за повышенного спроса цены на такси взлетели.
В предстоящие выходные также ожидается повышенный спрос на услуги такси. На стоимости поездок может сказаться и погода, поскольку они зависят от загруженности дорог пробками, а в снегопад Новосибирск сковывают автомобильные заторы.