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В Новосибирской области 27 декабря температура опустится до -46 градусов

26 декабря 2020, 18:09
На дорогах региона сохраняется гололедица.

Завтра, 27 декабря, Новосибирскую область ждут испытания самым суровым морозом с начала зимы. Столбик термометра ночью опустится до -46 градусов.

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, в течение суток прогнозируется малооблачная погода, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Максимальная сила ветра составит 5 метров в секунду.

Это была бы идеальная погода, но есть одно но. Температура воздуха ночью опустится до -41, -46 °С. Местами окажется теплее, около -34, -39 °С. Днем температура составит -33, -38 °С, местами -25, -30 °С.

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