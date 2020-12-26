В Новосибирской области еще 160 человек заболели коронавирусом

От коронавируса скончались еще семь новосибирцев: мужчины, которым было 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет, 84 года и женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего по официальным данным в регионе от covid-19 умерли 925 человек.