В Новосибирской области еще 160 человек заболели коронавирусом

Сегодня, 26 декабря, оперативный штаб сообщил что на утро в Новосибирской области зарегистрировано 27 115 случаев COVID-19, в том числе у 1 590 детей. Суточный прирост заболевших составил 160 человек. 23 131 пациентов уже выписаны с выздоровлением, то есть за сутки их стало на 231 больше.
От коронавируса скончались еще семь новосибирцев: мужчины, которым было 23 года, 26 лет, 60 лет, 79 лет, 84 года и женщины в возрасте 60 лет, 80 лет. Всего по официальным данным в регионе от covid-19 умерли 925 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 169 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.
В Новосибирской области госпитализирован 21 ребенок с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в больницах Новосибирска 2 100, а в стационарах городов и районов области - 1 237 человек.
Всего в регионе сделано 1 057 107 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остаются 7 604 новосибирца, а 78 326 человек с него уже сняты.
За сутки к врачам с симптомами ОРВИ обратились 2 794 человек. Из них пришлось госпитализировать 22 пациента.