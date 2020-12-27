atas.info
ГлавноеВсе новости

Автобусные рейсы из Новосибирска отменили из-за аномальных морозов

27 декабря 2020, 13:24
Аналогичные ограничения для перевозчиков ввели и в Кемерово.

В воскресенье с автостанции «Толмачёво» отменены автобусные рейсы в Новокузнецк, Томск, Белокуриху. Об этом сообщается на страничке автовокзала в соцсетях. Также из-за аномальных морозов не пойдет автобус от ЖД-вокзала в Белово.

С главного автовокзала Новосибирска отменены рейсы в Краснозёрское и Карасук. Аналогичные ограничения для перевозчиков ввели и в Кемерово.

Накануне новосибирцы не смогли уехали в Новокузнецк, Томск, Половинное, Карасук, Михайловский, Краснозёрское, Заринск и Белово. Отмена рейсов носит временный характер.

Ранее стало известно об отмене автобусного сообщения между Новосибирском и Томском. Морозы в Новосибирске простоят до 30 декабря.

Материалы по теме
В Новосибирске столкнулись два рейсовых автобуса40 автобусов закупят для Новосибирска в рамках нацпроекта БКАДВ Новосибирске 57-й автобус сбил ребенка
#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Под Новосибирском проводили первую партию мобилизованных: видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52