Автобусные рейсы из Новосибирска отменили из-за аномальных морозов

В воскресенье с автостанции «Толмачёво» отменены автобусные рейсы в Новокузнецк, Томск, Белокуриху. Об этом сообщается на страничке автовокзала в соцсетях. Также из-за аномальных морозов не пойдет автобус от ЖД-вокзала в Белово.
С главного автовокзала Новосибирска отменены рейсы в Краснозёрское и Карасук. Аналогичные ограничения для перевозчиков ввели и в Кемерово.
Накануне новосибирцы не смогли уехали в Новокузнецк, Томск, Половинное, Карасук, Михайловский, Краснозёрское, Заринск и Белово. Отмена рейсов носит временный характер.
Ранее стало известно об отмене автобусного сообщения между Новосибирском и Томском. Морозы в Новосибирске простоят до 30 декабря.