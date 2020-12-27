Автобусные рейсы из Новосибирска отменили из-за аномальных морозов

В воскресенье с автостанции «Толмачёво» отменены автобусные рейсы в Новокузнецк, Томск, Белокуриху. Об этом сообщается на страничке автовокзала в соцсетях. Также из-за аномальных морозов не пойдет автобус от ЖД-вокзала в Белово.