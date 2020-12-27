Директор новосибирской фирмы расстрелял своего бывшего сотрудника

В Новосибирске конфликт между работником и работодателем из-за невыплаченной неофициальной зарплаты закончился стрельбой. ЧП произошло в гаражах по адресу Почтовый лог 2 в Дзержинском районе.
Как сообщает Инцидент Новосибирск, мужчина по имени Денис приехал сдавать в ремонт свою "ГАЗель" и встретил бывшего работодателя - руководителя ООО"АБ-Авто". Между ними произошел конфликт.
Руководитель выхватил пистолет и расстрелял своего бывшего сотрудника. Пострадавший был госпитализирован на скорой помощи с ранениями.
Возбужденно уголовное дело. Всех, кто ещё пострадал от данного руководителя по факту невыплаты заработной платы, просят позвонить по телефону: 8-996-381-58-57.