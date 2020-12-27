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«Локомотив» проиграл будущему обладателю Кубка России по волейболу

27 декабря 2020, 16:28
Судьбу поединка решил тай-брек.

В Санкт-Петербурге определился обладатель Кубка России по волейболу. В финале волейболисты московского «Динамо» переиграли питерский «Динамо».

Новосибирский «Локомотив» уступил в драматичном полуфинале будущему обладателю Кубка России. Судьбу поединка решил тай-брек. Счет встречи 2:3 (25:19, 25:14, 23:25, 19:25, 8:15).

Железнодорожники взяли первые две партии, но потом динамовцы выравняли игру и добились победы. По 15 очков в составе «Локомотива» набрали Дражен Лубурич и Сергей Савин.

29 декабря «Локомотив» проведет последний матч уходящего года. В Казани железнодорожники сразятся с «Зенитом».

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