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«Сибсельмаш» в мороз уступил дома «Воднику» 1:9

27 декабря 2020, 16:43
Из-за мороза матч провели в 3 тайма по 30 минут.

Новосибирский «Сибсельмаш» в экстремальных условиях проиграл на своем поле архангельскому «Воднику» 1:9. Согласно официальному протоколу, температура воздуха составляла -33 градуса, хотя на самом деле было холоднее.

Игру посмотрели около 300 зрителей. Из-за мороза матч провели в 3 тайма по 30 минут.

Странно, но именно сибиряки оказались не готовы к холоду. Соперники забили девять мячей, и еще трижды не забили пенальти. «Сибсельмаш» ответил единственным голом Алексея Доровских.

Год новосибирцы начнут серией домашних поединков против «Динамо», «Мурмана», «Енисея» и «Кузбасса». Ближайший матч - 10 января.

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