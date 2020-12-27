«Сибсельмаш» в мороз уступил дома «Воднику» 1:9

Новосибирский «Сибсельмаш» в экстремальных условиях проиграл на своем поле архангельскому «Воднику» 1:9. Согласно официальному протоколу, температура воздуха составляла -33 градуса, хотя на самом деле было холоднее.
Игру посмотрели около 300 зрителей. Из-за мороза матч провели в 3 тайма по 30 минут.
Странно, но именно сибиряки оказались не готовы к холоду. Соперники забили девять мячей, и еще трижды не забили пенальти. «Сибсельмаш» ответил единственным голом Алексея Доровских.
Год новосибирцы начнут серией домашних поединков против «Динамо», «Мурмана», «Енисея» и «Кузбасса». Ближайший матч - 10 января.