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Травников официально объявил 31 декабря выходным днем в Новосибирской области

27 декабря 2020, 13:03
Глава региона подписал соответствующее постановление.

Губернатор НСО Андрей Травников объявил 31 декабря выходным днем в Новосибирской области. Глава региона подписал соответствующее постановление.

В документе говорится, что органам власти и предпринимателям рекомендуется сделать этот день выходным. Сделать это надлежит "в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования нерабочих праздничных дней".

Напомним, на пресс-конференции 11 декабря Травников заявлял, что не может сделать 31 декабря выходным и сам собирался идти на работу. Однако позже президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. И губернатор Новосибирской области пересмотрел свое мнение.

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