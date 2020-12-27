Травников официально объявил 31 декабря выходным днем в Новосибирской области

Напомним, на пресс-конференции 11 декабря Травников заявлял, что не может сделать 31 декабря выходным и сам собирался идти на работу. Однако позже президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. И губернатор Новосибирской области пересмотрел свое мнение.