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Какие улицы очистят от снега в Новосибирске в ночь на 29 декабря

28 декабря 2020, 18:43
Владельцам автотранспорта следует обратить внимание на список.

Сегодня, 28 декабря, мэрия Новосибирска огласила весь список улиц, на которых пройдет уборка снега предстоящей ночью. Снегоуборочную технику задействуют в нескольких районах.

В центре коммунальщики будут орудовать на Красном проспекте, улицах Гоголя, Фрунзе, Свердлова, Ленина, Нарымской, Кропоткина и Дуси Ковальчук. В Дзержинском районе их должны заметить на улице Волочаевской. В Октябрьском районе техника прибудет на улицу Кирова.

В Ленинском районе под расчистку попадут проспект Карла Маркса и улица Титова. В Первомайском районе – улица Первомайская. Снег почистят на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе, а в Советском районе – на улицах Балтийской, Васильковой и проспекте Лаврентьева.

Автомобилистов просят принять информацию во внимание. И не парковать автомобили на названных улицах во время дорожных работ.

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