Какие улицы очистят от снега в Новосибирске в ночь на 29 декабря

В Ленинском районе под расчистку попадут проспект Карла Маркса и улица Титова. В Первомайском районе – улица Первомайская. Снег почистят на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе, а в Советском районе – на улицах Балтийской, Васильковой и проспекте Лаврентьева.