Мэрия Новосибирска рассказала о графике работы транспорта на Новый год

В Новосибирске чиновники мэрии рассказали о графике работы общественного транспорта на предстоящих праздниках. Накануне Нового года, 31 декабря, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро пойдут в штатном режиме.
Начиная с 1 января наземный общественный транспорт и метро пойдут по графику выходного дня. То есть предусмотрено сокращение количества рейсов, рассказали НГС со ссылкой на представителей мэрии.
Следует учитывать, что 1, 2 и 7 января количество транспорта окажется меньше, чем в рядовые выходные дни. А график работы метро в новогоднюю ночь не изменился, поскольку массовые мероприятия под запретом.