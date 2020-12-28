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Мэрия Новосибирска рассказала о графике работы транспорта на Новый год

28 декабря 2020, 19:00
1, 2 и 7 января транспорта окажется меньше, чем в выходные дни

В Новосибирске чиновники мэрии рассказали о графике работы общественного транспорта на предстоящих праздниках. Накануне Нового года, 31 декабря, автобусы, троллейбусы, трамваи и метро пойдут в штатном режиме.

Начиная с 1 января наземный общественный транспорт и метро пойдут по графику выходного дня. То есть предусмотрено сокращение количества рейсов, рассказали НГС со ссылкой на представителей мэрии.

Следует учитывать, что 1, 2 и 7 января количество транспорта окажется меньше, чем в рядовые выходные дни. А график работы метро в новогоднюю ночь не изменился, поскольку массовые мероприятия под запретом.

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#Новости#Общество
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