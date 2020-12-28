Новосибирские следователи раскрыли убийство 2007 года

Следователи провели большую работу по установлению личности преступника, в том числе и на территории других субъектов Российской Федерации, проведено большое количество экспертиз, допрошены многочисленные свидетели. Им удалось доказать причастность задержанного к преступлению, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.