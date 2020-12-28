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Новосибирские следователи раскрыли убийство 2007 года

28 декабря 2020, 16:26
Преступника нашли в Московской области.

Новосибирские следователи раскрыли убийство, совершенное в 2007 году. По обвинению в его совершении задержан 47-летний житель Новосибирской области, скрывавшийся в Подмосковье.

По версии следствия, в августе 2007 года днем обвиняемый шел через лесополосу, расположенную недалеко от Толмачевского шоссе Ленинского района. Он встретил собиравшую грибы женщину, с которой у подозреваемого возник конфликт. Мужчина жестоко избил потерпевшую руками и ногами. От полученных травм женщина погибла.

Следователи провели большую работу по установлению личности преступника, в том числе и на территории других субъектов Российской Федерации, проведено большое количество экспертиз, допрошены многочисленные свидетели. Им удалось доказать причастность задержанного к преступлению, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Новости#Происшествия
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