В Бердске умер председатель антикоррупционного комитета Евгений Мариненко

В Бердске 27 декабря после продолжительной болезни скончался известный общественник Евгений Павлович Мариненко. Ему был 81 год.
Евгений Мариненко долгое время возглавлял «Бердский антикоррупционный комитет». Он постоянно писал письма в органы власти, добиваясь принятия справедливых решений по многим вопросам.
Как сообщает Бердск-Онлайн, у общественника были проблемы с сердцем. Недавно он делал коррекцию кардиостимулятора.
Прощание с Евгений Мариненко состоится 29 декабря в 13:00 часов в Сретенском храме на улице Кутузова. Редакция Atas.info выражает соболезнования родным и близким Евгения Павловича.