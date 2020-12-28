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В Бердске умер председатель антикоррупционного комитета Евгений Мариненко

28 декабря 2020, 18:09
Он скончался на 82-м году жизни.

В Бердске 27 декабря после продолжительной болезни скончался известный общественник Евгений Павлович Мариненко. Ему был 81 год.

Евгений Мариненко долгое время возглавлял «Бердский антикоррупционный комитет». Он постоянно писал письма в органы власти, добиваясь принятия справедливых решений по многим вопросам.

Как сообщает Бердск-Онлайн, у общественника были проблемы с сердцем. Недавно он делал коррекцию кардиостимулятора.

Прощание с Евгений Мариненко состоится 29 декабря в 13:00 часов в Сретенском храме на улице Кутузова. Редакция Atas.info выражает соболезнования родным и близким Евгения Павловича.

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