В кабинете главы района Новосибирской области прошли обыски

Напомним, 24 декабря в отношении Лагоды возбудили уголовное дело из-за незаконной сделки. Выяснилось, что остров в Обском водохранилище продали по цене ниже кадастровой в пять раз. К тому же он был незаконно приватизирован для использования в целях, которые противоречили муниципальным правилам землепользования.