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В кабинете главы района Новосибирской области прошли обыски

28 декабря 2020, 13:52
Главу подозревают в превышении должностных полномочий.

Силовики обыскали рабочее место главы Искитимского района Олега Лагоды, подозреваемого в незаконной продаже острова.

Как стало известно «Континент Сибирь», 28 декабря опергруппа побывала в администрации района, обыскала кабинет главы и вскрыла сейф. Самого Олега Лагоду увезли в следственный отдел. Подтвердить данную информацию в СК не удалось.

Чиновника подозревают в незаконной продаже клочка земли в Обском водохранилище.

Напомним, 24 декабря в отношении Лагоды возбудили уголовное дело из-за незаконной сделки. Выяснилось, что остров в Обском водохранилище продали по цене ниже кадастровой в пять раз. К тому же он был незаконно приватизирован для использования в целях, которые противоречили муниципальным правилам землепользования.

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