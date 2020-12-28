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За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 155 человек

28 декабря 2020, 13:23
Несколько сотен человек заболели ОРВИ за сутки.

155 человек заболели covid-19 в Новосибирской области, согласно данным оперативного штаба на 28 декабря.

Число зараженных к данному моменту уже 27 427, среди них 1 608 детей. Вирус побороли 23 319 человек (+95), 941 умер (+8).

Новыми жертвами коронавируса стали двое мужчин в возрасте 67 лет, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 73 года, 86 лет и женщины в возрасте 61 год и 68 лет.

С подтвержденным диагнозом, а также с подозрением на коронавирус в инфекционные стационар Новосибирска госпитализированы 2 157 человек, области – 1 117. Из них 152 пациента с коронавирусом лежат в реанимации, 38 – на ИВЛ.

Медики следят за состоянием здоровья еще 7 665 местных жителей, контактировавших с инфицированными.

За сутки зарегистрировано 786 обращений из-за ОРВИ, госпитализированы 11 человек.

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