Новосибирец устроил забег на лыжах в минус 40 в защиту сквера

Активист Сергей Зырянов пробежал на лыжах в минус 40 в поддержку новосибирского сквера.
Сибиряк снял видео своей пробежки по «скверу у «Хоккайдо» (так его называют жители близлежащий домов). Он обеспокоен тем, что зеленый уголок рядом со зданием заксобрания и культурным центром может быть застроен. По его словам, сквер используется для занятий спортом учениками школ. Кроме того, здесь устраивают спортивные соревнования по футболу и регби.
Чтобы привлечь внимание властей к проблеме застройки, он вышел в мороз и пробежал на лыжах по зеленой зоне.
«Товарищи девелоперы, строители, бизнесмены, давайте совместными усилиями попробуем сохранить этот клочок зелени на карте Новосибирска, которых осталось совсем мало», - обращается новосибирец к застройщикам.