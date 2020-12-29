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Новосибирец устроил забег на лыжах в минус 40 в защиту сквера

29 декабря 2020, 08:22
За сохранение сквера создана петиция.

Активист Сергей Зырянов пробежал на лыжах в минус 40 в поддержку новосибирского сквера.

Сибиряк снял видео своей пробежки по «скверу у «Хоккайдо» (так его называют жители близлежащий домов). Он обеспокоен тем, что зеленый уголок рядом со зданием заксобрания и культурным центром может быть застроен. По его словам, сквер используется для занятий спортом учениками школ. Кроме того, здесь устраивают спортивные соревнования по футболу и регби.

Чтобы привлечь внимание властей к проблеме застройки, он вышел в мороз и пробежал на лыжах по зеленой зоне.

«Товарищи девелоперы, строители, бизнесмены, давайте совместными усилиями попробуем сохранить этот клочок зелени на карте Новосибирска, которых осталось совсем мало», - обращается новосибирец к застройщикам.

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