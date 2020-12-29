Новосибирец устроил забег на лыжах в минус 40 в защиту сквера

Сибиряк снял видео своей пробежки по «скверу у «Хоккайдо» (так его называют жители близлежащий домов). Он обеспокоен тем, что зеленый уголок рядом со зданием заксобрания и культурным центром может быть застроен. По его словам, сквер используется для занятий спортом учениками школ. Кроме того, здесь устраивают спортивные соревнования по футболу и регби.